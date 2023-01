Sport: il presidente del Cip Pancalli incontra il ministro della salute Schillaci

Roma, 9 gen. – (Adnkronos) – Questa mattina il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli ha incontrato il Ministro della Salute Orazio Schillaci presso gli uffici del dicastero in Lungotevere Ripa. La visita è stata l’occasione per un saluto istituzionale e per fare il punto su alcuni provvedimenti che interessano da vicino il movimento sportivo paralimpico.

“Voglio ringraziare il Ministro della Salute Orazio Schillaci per la disponibilità mostrata e per aver ascoltato con attenzione e grande sensibilità le questioni da noi sollevate. Un incontro nel quale si è parlato in primis della necessità di rivedere il Decreto sull’idoneità sportiva delle persone con disabilità, fermo al 1993, con aggiornamenti che tengano conto dei cambiamenti intercorsi negli ultimi trent’anni nella società nonché delle nuove esigenze di un movimento paralimpico che negli ultimi tempi ha registrato una crescita senza precedenti. Il Ministro, che si è dimostrato pienamente d’accordo, ha dato disponibilità a dare vita a un tavolo di lavoro su questo tema, con il coinvolgimento del Ministro per lo Sport e del Ministro per le Disabilità, della Federazione Medico Sportiva Italiana e di tutte le componenti tecniche. Un fatto importante per la nostra famiglia sportiva”, è quanto ha dichiarato Luca Pancalli al termine dell’incontro.

“È stato un confronto molto proficuo nel corso del quale vi è stata l’occasione anche di ragionare a 360 gradi su possibili strategie condivise da mettere in campo per dare maggiori opportunità, nel prossimo futuro, a tutte le persone con disabilità che vorranno intraprendere un percorso sportivo. Si tratta senza dubbio di un primo passo di una collaborazione istituzionale che potrà dare risultati positivi non solo per il movimento paralimpico italiano ma, io credo, per tutte le persone con disabilità del Paese”, ha aggiunto Pancalli.