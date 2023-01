Sono partite le quattro gare che possono contare sui fondi del Pnrr sanitario – per un importo complessivo di 2,8 milioni di euro – decisive per garantire servizi agli utenti sanniti. Stiamo parlando degli appalti per i lavori di recupero e adeguamento funzionale per il Poliambulatorio Asl di via Delle Puglie (importo complessivo di 875mila euro) e per il Poliambulatorio Asl di via XXIV Maggio, oltreché dei poliambulatori di Molinara e di San Bartolomeo in Galdo.

