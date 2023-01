Il 5 gennaio scorso sono partiti i saldi invernali nel Sannio come in tutta la Campania. Nelle aree costiere partenza con il botto soprattutto per la folta presenza di turisti, ma il discorso è parzialmente diverso per le zone interne, Sannio compreso, dove pur essendosi registrate maggiori presenze che negli anni passati, certo non c’è l’afflusso di massa auspicato e sperato dai commercianti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia