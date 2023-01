Iv: Renzi, ‘addio a nonna Anna, roccia di semplicità e amore’

Roma, 9 gen (Adnkronos) – “Il mistero della vita e della morte accompagna la strada di tutti noi, sempre, in qualsiasi momento. La morte fa male sempre e se è sconvolgente e inaccettabile per le persone giovani fa comunque male in qualsiasi momento arrivi. Io sono molto fortunato ad aver raggiunto la soglia dei cinquant’anni con accanto anche le mie due nonne. Ieri ci ha lasciato la nonna Anna Maria, per noi semplicemente la nonna Anna”. Lo annuncia Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Aveva 92 anni, era una roccia di semplicità e amore. Quando sabato l’ho salutata per l’ultima volta anche se non poteva più parlare era lucida. Ma ha sorriso, molto. E questo sorriso lo porto con me -aggiunge il leader di Iv-. Sono consapevole che quando se ne va una persona anziana è per molti aspetti fisiologico e tanti amici che hanno conosciuto la tragedia della perdita di una persona cara giovane o di un figlio sanno bene che c’è una grande differenza. E dunque il mio ricordo della nonna è soprattutto la condivisione della gratitudine per averla avuta così a lungo. E il grazie a voi per l’affetto di queste ore”.