Il ritorno di fiamma più puro, che riavvolge il nastro delle sfumature romantiche e cancella per qualche istante i dolori dell’addio. I destini del Benevento e di Massimo Coda tornano ad incrociare le stesse strade due anni e mezzo dopo l’ultima volta, quella dell’addio a luci spente in un campionato condizionato dallo stop per la pandemia da Covid-19.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia