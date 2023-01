Governo: Speranzon (FdI), ‘sinistra faccia chiarezza su sue nomine’

Roma, 9 gen (Adnkronos) – “Dal quotidiano la Verità oggi emerge la vera ragione per la quale la sinistra agita le acque sullo spoil system: hanno paura di perdere le poltrone acquisite durante il governo Draghi che ha effettuano ben 82 nomine a tempo scaduto. E’ un’assoluta vergogna che intendiamo denunciare proprio nel momento in cui il governo Meloni sta lavorando per ridare all’Italia lo slancio necessario per dare fiato all’economia”. Lo dichiara il vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia al Senato Raffaele Speranzon.

“Quello che l’esecutivo in carica si sta apprestando a fare è solo una logica azione anche sulle nomine che adesso gli spettano per competenza e stiano pur sicuri all’opposizione che le faremo seguendo criteri di assoluta chiarezza, quella che chiediamo adesso a loro perché appare evidente che non hanno agito, quando erano al governo, con la stessa trasparenza che intendiamo mettere in campo noi”, aggiunge Speranzon.