Londra, 9 gen. – (Adnkronos) – Il Qatar pronto ad entrare come socio di minoranza del Tottenham. Lo scrive Sky Sports Uk che riporta di un incontro a Londra fra il numero uno del Qatar Sports Investements (QSI) Nasser Al-Khelaifi e il presidente degli Spurs Daniel Levy. Nell’incontro non si è ancora arrivato a parlare di cifre e di come spartirsi il pacchetto azionario del club, che comunque dovrebbe rimanere sotto il controllo dell’attuale proprietario.