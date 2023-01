(Adnkronos) – In questa stagione, Bale ha vestito la maglia del Los Angeles FC dopo aver salutato il Real Madrid a parametro zero. Esploso nel Tottenham dopo essere cresciuto nel Southampton, è con la ‘camiseta blanca’ che Bale ha scritto la storia vincendo ogni trofeo possibile. La sua bacheca conta 5 Champions League, 3 campionati spagnoli, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee e molto altro. Il gallese chiude la carriera con 554 partite e 186 gol in competizioni per club.