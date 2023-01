Calcio: Figc, il 18 gennaio la maglia adidas fa il suo debutto in Italia-Spagna Under 18

Roma, 9 gen. – (Adnkronos) – Il 2023 Azzurro si aprirà all’insegna delle Nazionali Giovanili. Mercoledì 18 gennaio (ore 14.30, diretta streaming sul sito Figc) saranno le Nazionali Under 18 di Italia e Spagna a inaugurare il nuovo anno calcistico affrontandosi a Coverciano in un’amichevole che vedrà anche il debutto ufficiale della maglia firmata dal neo partner tecnico adidas. Prima del match la nuova maglia sarà presentata in conferenza stampa. Il 18 gennaio (ore 17) a Torremolinos Italia e Spagna saranno impegnate anche con le rispettive Nazionali Under 19 per un confronto che proseguirà mercoledì 25 gennaio (ore 14.30, diretta streaming sul sito FIGC), quando a Coverciano si affronteranno le Nazionali Under 17.

In mezzo, sempre sui campi del Centro Tecnico Federale, ci sarà spazio per la doppia amichevole tra la Nazionale Under 15 e i pari età dell’Albania: la prima sfida si giocherà martedì 24 gennaio (ore 14.30, diretta streaming sul sito Figc), con il secondo match in programma giovedì 26 gennaio (ore 10.30). La prima Nazionale Femminile a scendere in campo nel 2023 sarà invece l’Under 17: le Azzurrine inizieranno il nuovo anno ospitando al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia la Norvegia per un doppio test (25 e 27 gennaio) che potrà fornire al tecnico Jacopo Leandri indicazioni utili in vista dell’impegno di fine marzo nella seconda fase di qualificazione al Campionato Europeo.