Brasile: polizia arresta almeno 400 persone per assalto a sedi governative

Brasilia, 9 gen. (Adnkronos) – Almeno 400 persone sono state arrestate dopo che i sostenitori pro-Bolsonaro hanno preso d’assalto importanti edifici governativi nella capitale del Brasile, ha dichiarato Ibaneis Rocha, governatore del Distretto Federale del Paese di cui fa parte Brasilia.

“Pagheranno per i crimini commessi”, ha twittato Rocha. “Continuiamo a lavorare per identificare tutti gli altri che hanno partecipato a questi atti terroristici nel Distretto Federale. Continuiamo a lavorare per ristabilire l’ordine”.