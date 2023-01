San Salvatore Telesino – Elezioni, Perna non sarà della partita: “Sarò spettatore attento”

Continua a registrarsi un forte fermento a distanza di pochi mesi dalla sfida amministrativa che dovrà decidete le sorti future della cittadina telesina. Come più volte evidenziato, il primo cittadino uscente, Fabio Massimo Leucio Romano, tenterà tutto il possibile per riconfermarsi alla guida del paese per la terza volta consecutiva. Ma alle urne si prospetta, per questo 2023, uno scontro decisamente diverso rispetto a cinque anni fa, quando a contrapporsi al sindaco Romano ci fu la civica di Ciro Abitabile, ViviSanSalvatore, che si limitò ad una campagna elettorale di presenza, essendo cosciente di una sconfitta scontata. Ma, malgrado il forte divario numerico, Ciro e Alfonso Abitabile hanno dato, in questa legislatura, filo da torcere alla maggioranza.

