“La Regione Campania ha finalmente disposto l’azzeramento dei tetti di spesa per i pazienti oncologici”. Lo comunica il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo. “Il provvedimento – spiega l’esponente del Pd – inserito nell’ultima finanziaria e formalizzato con una delibera dello scorso settembre, restituisce dignità e speranza ai malati di cancro che non riuscivano più a sostenere i costi elevatissimi degli esami di controllo e quelli diagnostici, per non parlare degli screening”.

