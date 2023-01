I “guai” non finiscono mai. Non è inopportuno parafrasare la celebre commedia di Eduardo De Filippo, quando di questi tempi ci si occupa del Comune di Benevento, pur se l’ultima opera del Maestro parla di esami, il cui superamento forse per Mastella non sarebbe un problema. Non bastasse la questione dei malpancisti che agitano la sua maggioranza, il sindaco è atteso da un’altra pessima novità.

