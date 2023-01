Da più parti ci si interrogava sulla eventuale risposta che potesse venire dall’Amministrazione comunale di Sant’Agata de’ Goti e, in particolare, dal primo cittadino Salvatore Riccio all’indomani della fuoriuscita dalla maggioranza del consigliere comunale Nicola Izzo che, come noto, ha salutato “Città Nuova” per dare vita ad un nuovo gruppo consiliare denominato “Impegno comune”. Ora, quindi, andando a soddisfare le aspettative di molti, le parole del sindaco santagatese.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia