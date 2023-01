Con una nota inviata ieri mattina, il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, anche a nome del consigliere provinciale Antonello Laudanna, delegato a presiedere il Tavolo tecnico istituzionale per la programmazione dell’Offerta formativa per l’Anno scolastico 2023/2024, ha chiesto che venga rivista la delibera 690 del 13/12/2022 della Giunta campana che non ha approvato, nella sua interezza, la proposta di Programmazione della Provincia di Benevento.

