Il Benevento ha depositato il rinnovo di Gennaro Acampora: come anticipato da Il Sannio Quotidiano, per il centrocampista napoletano il club giallorosso ha fatto valere l’opzione unilaterale per il prolungamento del contratto fino al 2024.

