Una Club House, struttura ricettiva funzionale all’attività golfistica sportiva, completa di tutti i servizi (reception, ristorante, sale premiazioni/convegni, sale svago, locali tecnici, foresteria, infermeria, palestra, SPA, magazzini, servizi); un Resort, struttura ricettiva funzionale per l’accoglienza del numero maggiore di persone frequentanti il Golf Club, completo di tutti i servizi (ristorante, palestra, SPA, locali tecnici, camere pernottamento, servizi, magazzini, depositi, solarium); una Struttura dedicata ad eventi, completa di spazi per accogliere flussi sia all’interno che all’esterno (sala ricevimento interno, camere pernottamento, locali tecnici, area esterna per ricevimenti con zona attrezzata all’intrattenimento).

