Ue: Mattarella, ‘su Covid da Europa scelte coraggiose’

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “A David Sassoli, negli anni della sua presidenza, è toccato in sorte di affrontare un’emergenza senza precedenti: la terribile pandemia di Covid-19. Una drammatica emergenza sanitaria che non ha risparmiato alcun Paese e ha richiesto interventi di portata straordinaria”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella prefazione al libro ‘La saggezza e l’audacia’ di Claudio Sardo, che raccoglie i discorsi di David Sassoli.

“L’Unione europea ha compiuto scelte coraggiose, si è dotata di strumenti inediti – come il debito comune – che hanno modificato indirizzi che sembravano consolidati. Le istituzioni dell’Europa, superata una prima fase di incertezza, hanno saputo rispondere insieme, e lo hanno fatto con una determinazione che ha consentito maggiore protezione ai cittadini e sostegno alla ripresa, dopo il freno imposto all’economia e alla vita sociale”.

“La risposta alla pandemia, insomma, in questo modo è risultata significativamente diversa da quella che l’Unione aveva dato ai terremoti finanziari dei primi anni duemila”, aggiunge Mattarella.