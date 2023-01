Ue: Mattarella, ‘prosegua nuovo percorso, integrazione sempre più efficace’

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Il presidente Sassoli è stato uno dei protagonisti di questa svolta” in Ue nella gestione del Covid, “che ha indirizzato l’Europa sulla strada della solidarietà interna e di politiche economiche espansive. E queste sue pagine dimostrano quanto fosse fondata la convinzione di Robert Schuman e di Jean Monnet che l’Europa si costruisce attraverso le crisi”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella prefazione al libro ‘La saggezza e l’audacia’ di Claudio Sardo, che raccoglie i discorsi di David Sassoli.

“Anche per quanto riguarda il ruolo di presidente del Parlamento europeo, la sua personale impronta – impressa nel vivo dei giorni più difficili – ha contribuito ad affermarne rilevanza e prestigio, mostrando ai cittadini europei come il vertice dell’assemblea eletta a suffragio universale sia, a pieno titolo, uno dei leader dell’Europa. La sua speranza – e anche la nostra – è che l’insegnamento di questi anni non venga dimenticato. Che l’Europa prosegua il nuovo percorso, giungendo a livelli di integrazione sempre più efficaci, democratici, partecipati”.

“A questo fine Sassoli si è tanto battuto per il varo e poi per lo svolgimento della Conferenza sul futuro dell’Europa, anche con la convinzione della necessità di modifiche dei Trattati. (…) La riconoscenza popolare che si è espressa nel cordoglio è anche la riconoscenza della Repubblica per un uomo che ha fatto onore all’Italia; e che ha conferito prestigio all’Unione europea, di cui sarà ricordato come leader di una stagione difficile e importante. L’augurio di speranza che Sassoli ci ha lasciato è che l’Europa sappia andare avanti. Che non torni indietro. Che affronti anche le nuove sfide con lo spirito di cui questo libro è testimonianza. Tocca anche a noi inverare questa speranza. Tocca soprattutto alle giovani generazioni, che sono incamminate verso il futuro”, conclude Mattarella.