Cifre rettificate nel bilancio demografico dell’Istat per i comprensori territoriali italiani, con aggiornamento statistico al 3 gennaio di quest’anno, e riferimento alla situazione come rilevata al 31 ottobre 2022. Calo demografico pesante per il beneventano, con 262.892 residenti e a fine periodo statistico riferimento, in calo rispetto ai 265.055 di inizio gennaio 2022: la differenza è di 3.263 residenti.

