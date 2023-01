Sguardo al presente e al futuro del mondo del lavoro, in libreria la quinta ‘fatica’ di Carlo Mazzone

Il quinto libro di Carlo Mazzone rivolto agli aspetti del digitale è in libreria e sui principali store online con il titolo “Sviluppare per il web e il mobile – Guida completa”. Il volume è frutto della personale esperienza didattica dell’autore realizzata nelle classi finali della scuola secondaria superiore con indirizzo informatico. Esso è così il risultato di una ventennale pratica didattica maturata dall’esigenza di raccogliere e presentare nel modo più semplice e intuitivo possibile gli argomenti di maggiore interesse per il concreto utilizzo nella pratica di programmazione per il mondo dello sviluppo web e mobile. Mazzone, è già autore dei bestseller C e C++ – Le chiavi della programmazione (2016) e La shell testuale (2020).

