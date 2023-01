Milano: arrestati per rapina cellulare, vittima è figlio Salvini

Milano, 5 gen. (Adnkronos) – E’ Federico Salvini la vittima della rapina che i due giovani egiziani di 21 e 26 anni arrestati dagli agenti della squadra mobile di Milano hanno commesso lo scorso 23 dicembre in via Jacopo Palma. Ne dà conferma la questura.

I due, pregiudicati e irregolari sul territorio, sono gravemente indiziati di aver rapinato il 19enne dello smartphone e di denaro contante che il ragazzo custodiva nel portafogli.

Nei confronti di entrambi, la polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.