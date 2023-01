Lombardia: Gelmini: ‘Majorino su elettori Terzo Polo? Speranza vana la sua’

Milano, 5 gen. (Adnkronos) – “Speranza vana quella di Majorino. Gli elettori del Terzo Polo confermeranno la loro vocazione riformista, scegliendo in Lombardia Letizia Moratti”. Lo afferma Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione commentando le parole di Pierfrancesco Majorino, candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, che stamane si è detto certo che molti elettori del Terzo Polo lo sosterranno.

“Se c’è nel Pd un esponente assai lontano dallo spirito riformatore e liberale -afferma Gelmini- è proprio Majorino; la conferma di un atteggiamento irresponsabile viene proprio dalle sue parole sulla sanità lombarda, che criminalizzano la ricerca e l’impegno delle strutture private. La pandemia -sottolinea la portavoce di Azione- ha lasciato il segno, ma solo la collaborazione tra pubblico e privato, anche nella sanità, può favorire un servizio territoriale di eccellenza, come quello che sta crescendo oggi in Lombardia”.