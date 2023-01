Lazio: Nobili (Iv), ‘D’Amato? Ieri incidente di percorso, Terzo Polo mai con M5S’**

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Diciamo che quello di ieri è stato un incidente di percorso…”. Luciano Nobili di Iv, candidato alle regionali del Lazio, parla così all’Adnkronos delle tensioni generate ieri dalle parole di Alessio D’Amato che ha aperto ad un ticket con la candidata M5S, Donatella Bianchi.

“Noi siamo stati i primi a sostenere la candidatura di D’Amato, candidatura in grado di portare avanti una sfida riformista e un progetto concreto e che lascia alle spalle ambiguità con scelte chiare, innanzitutto quella sul termovalorizzatore. Mentre c’è una coincidenza tra Rocca e i 5 Stelle sul no al termovalorizzatore. Se vinciamo noi, si farà. La scelta è tra i populisti di Rocca e M5S e noi”.

Quindi, prosegue Nobili, “se ieri D’Amato, in modo del tutto legittimo visto che è candidato, ha voluto lanciare un messaggio a qualche elettore dei 5 Stelle che non vuole far vincere la destra nel Lazio, è un conto. Se invece qualcuno nel Pd ha qualche nostalgia, allora è bene ribadire che il Terzo Polo non starà mai con i 5 Stelle nel Lazio. Torniamo alle cose concrete, alle cose da fare. Al termovalorizzatore che va fatto insieme alla differenziata e alla sanità per fare in modo che il miracolo fatto da D’Amato sui vaccini possa estendersi alla sanità ordinaria dopo il commissariamento dovuto al buco generato da Storace e Batman, sponsor di Rocca”.