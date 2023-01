Lazio: Nobili (Iv), ‘da Rai e 5 Terre, Bianchi si tiene cadreghe ben strette, vergogna’**

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Mi colpisce quanto la Bianchi creda nelle sue possibilità di vittoria visto che si tiene ben strette tutte le cadreghe… Lascia basiti che Bianchi possa pensare di andare in onda sulla Rai col suo programma mentre c’è la campagna elettorale, farsela pagare col canone dei cittadini sarebbe vergognoso”. Così Luciano Nobili di Iv, candidato alle regionali nel Lazio, parlando con l’Adnkronos degli incarichi della candidata M5S, Donatella Bianchi.

“Ed è altrettanto vergognoso che si tenga la poltrona leghista, assegnata da Toti, ai vertici del Parco delle 5 Terre. Ma forse anche qui tutto si tiene: Bianchi si candida nel Lazio per aiutare la destra a vincere perché premiata con una poltrona leghista… Si occupi del Lazio che non conosce affatto invece di occuparsi del Parco delle 5 Terre, bellissimo ma a qualche centinaio di chilometri da qui”.