Infrastrutture: Salvini, tour di quattro giorni nei cantieri lombardi

Milano, 5 gen. (Adnkronos) – Un tour di quattro giorni tra visite e sopralluoghi nei cantieri della Lombardia. E’ l’impegno che il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini avrà da sabato 7 a martedì 10 gennaio compresi.

Il programma prevede, per sabato 7 la prima tappa, a Casalpusterlengo (Lodi), per un sopralluogo al cantiere della variante alla Ss 9; domenica 8 Salvini sarà a Como nell’area interessata dalla Variante Tremezzina sulla SS 340 Regina. Lunedì 9, poi, sarà nel bresciano per il cantiere del raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari. E martedì 10, infine, sarà a Cinisello Balsamo per l’inaugurazione di una nuova piazza pubblica: saranno anche le ore della riapertura della Lecco Ballabio, interrotta da una frana a dicembre.

L’annunciato ritorno alla circolazione nei tempi previsti, fanno sapere fonti della Lega, è stato salutato con soddisfazione da Salvini proprio oggi, al termine del vertice in prefettura a Lecco che ha confermato il via libera dopo un confronto con Anas.