Governo: Verini, ‘da destra attacco a libertà informazione’

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “È davvero un tempo difficile per l’informazione. Un ministro, Calderoli, ha minacciato querele a giornali e giornalisti ( si chiamano querele temerarie). Ora due deputati di Forza Italia presentano una proposta di legge per punire con il carcere da due a cinque anni la pubblicazione di intercettazioni anche non più coperte da segreto”. Così il senatore del Pd Walter Verini.

“Troppi giornalisti sono sotto scorta perché minacciati da organizzazioni criminali. Tantissimi sono intimiditi da querele bavaglio. Prevenire e contrastare le gogne mediatiche è giusto, ma qui siamo a un vero e proprio attacco alla libertà di informazione, al giornalismo d’inchiesta. È necessario difendere i diritti. Tra questi, fondamentale, c’è la libertà di informazione. Per quanto ci riguarda intensificheremo in Parlamento l’impegno in questa direzione, incontrando quello nel paese di giornalisti, sindacati, associazioni”.