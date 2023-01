Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Cacciano Giovanni Legnini da commissario per il sisma in centro Italia e Nicola Magrini da direttore dell’Agenzia del farmaco. Hanno demeritato? No, è vero l’opposto. È che ha vinto la destra e per loro vincere non vuol dire governare ma comandare. Fa differenza!”. Così Gianni Cuperlo su twitter.