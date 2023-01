Con il primo allenamento del pomeriggio di ieri è scattato ufficialmente il mini ritiro invernale del Benevento. Una settimana lontano dal Sannio per ritrovare serenità e fiducia all’interno dello spogliatoio con la speranza di riuscire a ribaltare o a cambiare almeno in parte il percorso giallorosso in Serie B, condizionato da una sconfitta interna contro il Perugia che ha lasciato ferite profonde nell’animo della Strega.

