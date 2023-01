Bergamo: lo fermano per un controllo e in auto gli trovano droga e coltelli, arrestato

Milano, 5 gen. (Adnkronos) – Primo arresto dell’anno da parte della polizia locale di Bergamo: è successo nel pomeriggio dello scorso 3 gennaio, quando gli agenti del comando di via Coghetti hanno fermato per un normale controllo stradale un uomo, risultato un cittadino francese di 40 anni, con la patente sospesa e con armi e droga nell’auto.

A destare l’attenzione del personale del nucleo interventi sicurezza urbana è stata proprio la targa francese del veicolo, che si aggirava lentamente tra le vie del quartiere Villaggio Sposi. A bordo, oltre al 40enne, c’era anche la compagna, di nazionalità italiana. Il nervosismo dei due durante il controllo ha insospettito gli agenti che hanno deciso di effettuare una perquisizione con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, trovando nel portabagagli dell’auto un sacchetto contenente 235 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale da confezionamento, un coltello a serramanico e un coltello da sub con lama affilata e seghettata.

Da accertamenti presso il centro di cooperazione internazionale franco-italiano è emersa anche la sospensione della patente dell’uomo, che è stato quindi arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti a offendere.