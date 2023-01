Balsamo: “Omicidio Mattarella, serve una Commissione d’inchiesta’

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) -L’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che “faccia piena luce sulla stagione del terrorismo mafioso”, che vide tra le vittime pià illustri il Presidente della Regione siciliana, Piersanti Mattarella. “Una fase storica che inizia negli anni ’70 e si protrae fino al 1993”, nella quale, come evidenziato nell’ordinanza-sentenza emessa il 9 giugno 1991 dal giudice Gioacchino Natoli, “Palermo è stata l’unica città del mondo occidentale nella quale, nel breve volgere di pochi anni, sono stati assassinati i vertici più rappresentativi del potere statale e del sistema politico”. Un periodo che presenta “molti punti ancora da comprendere e da esplorare, che non possono essere ricostruiti soltanto con l’attività giudiziaria”. E’ l’appello lanciato dal Presidente del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo, alla vigilia del 43esimo anniversario dell’omicidio di Piersanti Mattarella, il Presidente della Regione siciliana, ucciso il 6 gennaio 1980 sotto la sua abitazione, davanti agli occhi della moglie Irma e dei due figli, Bernardo e Maria, mentre andava a messa il giorno dell’Epifania.

“Il fatto di puntare anche sull’impegno di altre istituzioni, oltre a quelle giudiziarie, è anche una forma di rispetto e di impegno comune per questa esigenza di verità, che esprimono con grande coraggio i familiari delle vittime – dice Balsamo in una intervista all’Adnkronos – Per loro, credo che sia altrettanto importante quanto la celebrazione dei processi. Perché ci sono una serie di limiti nel processo penale, che invece non impediscono l’accertamento di una verità storica condivisa”.

La vicenda giudiziaria sull’omicidio Mattarella è stata lunga e complessa. E non definitiva. Come mandanti sono stati condannati all’ergastolo i boss della commissione di Cosa nostra, da Totò Riina a Michele Greco, con gli altri esponenti della cupola, da Bernardo Provenzano a Bernardo Brusca, Pippo Calò, Francesco Madonia e Antonino Geraci. L’inchiesta, però, non è riuscita a identificare né i sicari né i presunti mandanti esterni. Nel 2018 la procura di Palermo ha riaperto l’inchiesta sull’omicidio. Nuovi accertamenti attraverso complesse comparazioni fra reperti balistici. Uno dei reperti del processo celebrato a Palermo, la targa di un’auto del commando, sarebbe stata divisa in due dagli autori del furto e una parte fu poi ritrovata in un covo proprio dell’organizzazione terroristica neofascista dei Nar. Oggi l’inchiesta, ancora a un punto fermo, è coordinata dal neo Procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunta Marzia Sabella.

“Io spero che ci possa essere, in questa legislatura, l’istituzione di una Commissione di inchiesta perché questo metodo può essere importante per far luce su tutti quegli aspetti ancora oscuri sulla nostra storia recente – dice Antonio Balsamo, che è stato il giudice estensore della sentenza del processo sulla strage di via D’Amelio – E’ un esempio di grande significato che il nostro paese potrebbe dare: l’Italia potrebbe diventare il luogo simbolo della capacità di affermare il diritto alla verità che spetta non solo ai familiari delle vittime ma a tutta la collettività”. “L’Italia – spiega il magistrato con un passato all’Onu di Vienna – con una Commissione di inchiesta, che ha la capacità di ricostruire fatti complessi con l’aiuto di tutte le istituzioni che possono dare un contributo, potrebbe diventare luogo di realizzazione di quel diritto alla verità che è stato riconosciuto dalle Corti internazionali, e in particolare dalla Corte europea dei diritti dell’uomo”.

“Questo tipo di lavoro – dice ancora il Presidente del Tribunale – può essere fondamentale per fare piena luce anche laddove non è più possibile celebrare un processo penale. C’è una verità storica che può essere raggiunta con l’impegno di tutte le istituzioni. Sarebbe importante che ora venisse dato questo segnale. E’ un tema fortemente sentito in molti Stati in cui c’è stata una strategia terroristica da parte di organizzazioni criminali che si è protratta per anni. Si è cercato di costruire così un percorso di piena affermazione della democrazia”.

E ricorda che “su fatti come le stragi di Via D’Amelio e di Capaci negli ultimi anni sono venute alla luce prove importantissime che consentono di capire il contesto in cui si sono collocati questi eventi drammatici”. Parla, quindi, della “sentenza della Corte d’Assise di Bologna”, in cui i giudici, motivando la condanna all’ergastolo dell’ex componente dei Nar Gilberto Cavallini per la bomba alla stazione del 2 agosto 1980, condividono le iniziali intuizioni di Giovanni Falcone, poi abbandonate durante i giudizi di primo e secondo grado che affermarono la responsabilità esclusiva di Cosa nostra nel delitto Mattarella e condannarono un pezzo della Cupola senza mai individuare i killer del presidente della Regione siciliana, assassinato a Palermo il 6 gennaio 1980. “Un lavoro di grandissimo rilievo di raccolta di nuove prove e rilettura di un insieme di fatti con un’autentica coscienza storica. Insomma, potrebbe essere un impegno comune di tutte le istituzioni”, spiega Balsamo.

Perché, ribadisce Antonio Balsamo, nei processi penali ci sono dei “limiti” che per il Presidente del Tribunale sono “legati, ad esempio, al fatto che molti dei protagonisti della stagione di cui stiamo parlando potrebbero non essere più in vita. Invece, l’attività di una Commissione parlamentare di inchiesta può fare luce sulla strategia criminale che cercato di condizionare il corso degli eventi colpendo persone che hanno segnato la storia della Sicilia e dell’Italia, e tra queste c’è sicuramente Piersanti Mattarella. Si tratta, innanzitutto, di una persona che nel suo periodo di presidenza della Regione ha cambiato profondamente la considerazione della Sicilia nel contesto nazionale e internazionale”.

“La sua attività politica, condotta con altissimo rigore morale – spiega Balsamo – si colloca in una fase drammatica della nostra storia, nella quale la Sicilia è divenuta il crocevia del traffico internazionale di sostanze stupefacenti. E’ anche la fase in cui con questa attività illecita si accumulano enormi profitti, che diventano la base su cui viene costruito un rapporto nuovo tra mondo economico e mondo criminale. E’ una fase in cui si esprimono le peggiori potenzialità del fenomeno mafioso”.