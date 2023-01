Al Ces 2023 Samsung presenta la sua vision di un mondo connesso e più ‘calmo’

Las Vegas, 5 gen. (Adnkronos) – E’ una visione per un mondo connesso più “calmo” e sostenibile, con tecnologie all’avanguardia in grado di migliorare la vita degli utenti attraverso esperienze più smart, personalizzate e intuitive quella che Samsung ha condiviso nella conferenza stampa al Ces 2023 di Las Vegas. Jong-Hee (JH) Han, Vice Presidente, CEO e Responsabile della Divisione DX (Device eXperience) di Samsung Electronics, ha aperto la conferenza stampa illustrando la strategia Samsung per garantire un’esperienza sempre connessa durante i momenti più importanti della vita delle persone (a casa, in auto e a lavoro), ribadendo l’impegno dell’azienda per un futuro più sostenibile con un mondo connesso all’insegna della calma e della tranquillità, concentrandosi sulla facilità di collegamento tra device e su prodotti progettati per rendere l’uso quotidiano della tecnologia più sostenibile.

“Siamo consapevoli di avere una vision ambiziosa”, ha affermato il Ceo JH Han. “L’intento è risolvere le sfide reali di oggi e comprendere le esigenze e le aspirazioni future dei consumatori. Servirà tempo, innovazione e collaborazione con partner di tutto il mondo. È tuttavia un impegno che non intendiamo mancare e siamo già al lavoro per renderlo concreto.”

Samsung ha rimarcato la centralità che riserva alle questioni ambientali ribadendo una serie di obiettivi nel campo della sostenibilità e annunciando la progettazione di prodotti innovativi e partnership strategiche. Entro il 2050, tutte gli impianti Samsung utilizzeranno le rinnovabili per soddisfare le proprie esigenze energetiche e tagliare il traguardo di zero emissioni nette (Net Zero). Nel breve termine, entro il 2027, la Divisione DX (Device eXperience) effettuerà la transizione completa alle fonti energetiche rinnovabili, raggiungendo l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2030.

Samsung ha spiegato che, per promuovere gli obiettivi di sostenibilità, la strategia Everyday Sustainability, che consiste nell’integrare funzioni sostenibili nei prodotti e servizi più popolari dell’azienda, contribuirà a preservare l’ambiente. Questo significa, tra l’altro, realizzare prodotti più sostenibili attraverso uno studio innovativo sui materiali e nel campo dell’efficienza energetica. “Integrando la sostenibilità nell’esperienza di prodotto, e grazie ai numerosi utenti che utilizzano i nostri device in tutto il mondo, saremo in grado di contribuire alla salute del pianeta”, ha dichiarato Inhee Chung, Vice Presidente del Corporate Sustainability Center di Samsung. “Di conseguenza, alcuni dei nostri prodotti più popolari sono ora tra i più sostenibili.”

Il gruppo coreano ha ricordato che molti dei propri TV e smartphone sono prodotti con materiali riciclati, tra cui la plastica riciclata dagli scarti delle reti da pesca recuperate dagli oceani, e che gli elettrodomestici e i chipset di memoria e della rete 5G dell’azienda garantiscono un risparmio energetico agli utenti. Inoltre anche servizi quali SmartThings Energy e AI Energy Mode, aiutano i consumatori a risparmiare energia e abbattere i costi, riducendo al contempo il loro impatto ambientale.

Samsung ha condiviso il palco della conferenza stampa con Patagonia, leader globale dell’abbigliamento outdoor, per parlare della partnership tra le due aziende, schierate per combattere il problema delle microplastiche, le minuscole particelle spesso presenti negli indumenti che si disperdono nei mari, nei laghi e nei fiumi a ogni lavaggio. Vincent Stanley, Director of Philosophy di Patagonia, è intervenuto alla conferenza per spiegare che le due aziende hanno sviluppato una nuova tecnologia Less Microfiber Cycle , in via di integrazione sulle lavatrici Samsung, che è in grado di ridurre del 54% le microplastiche rilasciate durante il ciclo di lavaggio. Sulla scia del ciclo Less Microfiber Cycle , Samsung e Patagonia hanno di recente sviluppato un nuovo filtro Less Microfiber, atto a ridurre la dispersione delle microplastiche e impedire loro di raggiungere i mari al termine del ciclo di lavaggio.

Nel frattempo, James Kwon, Product Manager di ENERGY STAR for Consumer Electronics presso l’EPA, l’agenzia statunitense per la tutela ambientale, ha annunciato che la home experience connessa con SmartThings di Samsung è il primo sistema di gestione dell’energia domestica sul mercato di massa ad aver ricevuto la certificazione ENERGY STAR SHEMS. Nell’ambito dell’impegno a favore della sostenibilità, Samsung prosegue inoltre la collaborazione con diversi stakeholder. Un esempio è la sinergia stretta da Samsung con Carbon Trust e altri leader nel settore tecnologico per sviluppare la prima specifica di settore in materia di rilevazione, rendicontazione e decarbonizzazione delle emissioni correlate ai dispositivi connessi durante il loro uso.

Samsung ha illustrato i suoi piani per continuare a migliorare le esperienze di vita connessa, oggi e in futuro. Durante la conferenza stampa, Jaeyeon Jung, Vice Presidente Esecutivo e Responsabile di SmartThings, ha posto in luce come funzionalità quali SmartThings Home Monitor e SmartThings Pet Care rendano più accessibile l’esperienza connessa, monitorando e avvisando tramite notifica se si verifica qualcosa di insolito all’interno della propria abitazione, sia che questo coinvolga le persone sia che si parli di animali domestici. Questi servizi, offerti dagli Smart TV Samsung, sono solo alcuni esempi di come i device e la piattaforma connessa SmartThings riescano a creare una casa ancora più smart.