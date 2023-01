Città del Vaticano, 4 gen. (Adnkronos) – Nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina. “Esorto tutti a perseverare nella vicinanza affettuosa e solidale con il martoriato popolo ucraino che tanto soffre e continua a soffrire, invocando per esso il dono della pace. Non stanchiamoci di pregare. Il popolo ucraino soffre, i bambini soffrono”, ha detto il Pontefice nel corso dei saluti ai fedeli di lingua italiana presenti all’udienza generale.