Ucraina: Kuleba, ‘preparativi per trasferimento dei Patriot sono già iniziati’

Kiev, 4 gen. (Adnkronos) – I preparativi per il trasferimento dei sistemi missilistici antiaerei Patriot sono già iniziati e l’Ucraina prevede il loro dispiegamento il prima possibile. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in una conferenza stampa.

“L’anno scorso siamo giunti alla decisione rivoluzionaria di fornire all’Ucraina sistemi Patriot americani, che è stata concordata dai leader di Ucraina e Stati Uniti, Volodymyr Zelensky e Joseph Biden. Apprezziamo molto questo passo degli Stati Uniti. Non vediamo l’ora di schierare i Patriot il prima possibile. I preparativi per il trasferimento di questi sistemi sono già iniziati”, ha annunciato Kuleba.

Il capo della diplomazia ucraina ha aggiunto che Zelensky e l’intero team diplomatico stanno lavorando intensamente a nuove soluzioni riguardanti la fornitura di nuovi tipi di armi occidentali. Si tratta principalmente della fornitura di carri armati occidentali e altri veicoli corazzati.