Sanità: cambio al vertice dell’Aifa, Dg Magrini lascia il 23 gennaio

Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) – Il 2023 dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) inizia con una lettera arrivata dal ministero della Salute lunedì scorso al direttore generale Nicola Magrini. Il Dg viene sollevato dall’incarico dal 23 gennaio, anticipando di fatto di pochi giorni la fine del suo incarico con l’Agenzia, iniziato a marzo 2020 con l’allora ministro della Salute Roberto Speranza. L’Aifa è al centro di una riforma appena approvata, che entrerà in vigore in primavera. Al posto di Magrini – a quanto apprende l’Adnkronos Salute – si sta valutando il nome di un dirigente interno per la fase di transizione, ma alcune voci danno l’attuale presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, come possibile unico riferimento apicale per l’Agenzia.