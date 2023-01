Samsung lancia linea frigoriferi Bespoke Infinite Line

Seul, 4 gen. – (Adnkronos) – Samsung annuncia il lancio globale della gamma di frigoriferi Bespoke Infinite Line, in arrivo in Italia nella prima metà dell’anno . Si tratta di una gamma premium contraddistinta da linee essenziali, alta qualità dei materiali e funzioni che ottimizzano la conservazione degli alimenti, che include frigo, freezer e cantinetta per il vino, che, grazie alla loro modularità, si integrano con qualsiasi arredamento. L’esterno è in alluminio premium, resistente e facile da pulire mentre l’interno è luminoso e curato grazie ai sistemi Black Metal Cooling e Tunnel Lighting. Il primo è un pannello applicato a pareti e porte che contribuisce a conservare meglio e più a lungo gli alimenti perché compensa velocemente gli sbalzi di temperatura. Le luci Tunnel Lighting, invece, permettono di vedere senza difficoltà in ogni punto del frigorifero. Un interno di impatto, e spazioso : frigo e freezer hanno una capacità combinata di 805 litri , mentre la cantinetta può contenere fino a 101 bottiglie.

La Bespoke Infinite Line propone una serie di funzioni che puntano alla praticità, per offrire ai consumatori un’esperienza più in linea con le loro abitudini d’uso del frigo. La nuova porta Auto Open ha un sensore sul lato che la apre all’istante con un tocco, anche quando si hanno le mani occupate o sporche mentre si cucina. Il sensore integrato nella porta elimina la presenza della maniglia e il look trendy e minimalista risponde alla richiesta dei consumatori di oggi di avere prodotti dal design essenziale. La caraffa BPA-free con funzione Autofill è lavabile in lavastoviglie e permette di dissetarsi in qualsiasi momento con acqua fresca filtrata. C’è anche un infusore integrato da riempire con frutta o aromi a piacere per ottenere deliziose bevande aromatizzate e il dispenser Dual Auto Ice Maker che eroga ghiaccio in sfere o i classici cubetti.

Il frigorifero Bespoke Infinite Line consente poi una gestione flessibile della temperatura per conservare contemporaneamente alimenti diversi, tutti in condizioni ottimali, mantenendoli sempre freschi e invitanti. Flex Pantry , per esempio, è un cassetto a controllo indipendente con varie temperature pre-impostate, selezionabili in un attimo, perfette per conservare vari tipi di alimenti, che siano carne e pesce o frutta e verdura, preservandone più a lungo il gusto e la consistenza.

La cantinetta, con la tecnologia Triple Temparature Zone mette lo stesso sistema di ottimizzazione al servizio del vino. Con tre diverse zone e la possibilità di controllarne in maniera precisa la temperatura è possibile conservare contemporaneamente bottiglie diverse, ciascuna alle condizioni più indicate, per servirle al meglio. La porta UV Protect Glass Door vanta un triplo vetro con protezione dai raggi UV, che protegge il vino dagli sbalzi di temperatura esterni e dai raggi solari , preservandone le qualità.

Grazie alla connettività, inoltre, questo frigorifero rende tutto più semplice, dalla conservazione del vino alla gestione dei consumi elettrici, anche con il supporto di SmartThings Sommelier at Home: una sezione dell’app SmartThings che analizza le etichette delle bottiglie e suggerisce le condizioni migliori di conservazione, per non dover più tirare a indovinare. Se sincronizzato con SmartThings Cooking, il servizio consiglia anche abbinamenti gastronomici imperdibili, proprio come un sommelier in carne ed ossa . Infine, SmartThings Energy , consente di avere a disposizione in tempo reale i dati sui consumi di energia del frigorifero, così come consigli per ridurre la propria impronta di carbonio e avere anche un risparmio economico. La modalità AI Energy va anche oltre e analizza vari fattori, tra cui i modelli di utilizzo, ottimizzando le impostazioni per una maggiore efficienza energetica.

“Ogni novità che amplia la line-up Bespoke introduce nuovi consumatori al piacere di vivere un’esperienza personalizzata”, ha dichiarato Junhwa Lee, EVP and Head of Customer Experience Team of the Digital Appliances Business Samsung Electronics.