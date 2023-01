Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Bicamerale per le riforme? C’è un altissimo livello di diffidenza sul metodo che fin qui si è visto”. Così dal Nazareno su un’eventuale Bicamerale per le riforme sulla quale oggi il ministro Roberto Calderoli, in un’intervista, chiede se ci sia la disponibilità del Pd. “Diffidenza” è la replica delle fonti del Nazareno, interpellate dall’Adnkronos. Viene ribadito inoltre che, in ogni caso, resta “la forte contrarietà sul presidenzialismo” da parte del Pd.