Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Stiamo assistendo a uno scambio odioso: l’unità d’Italia in cambio del presidenzialismo ovvero l’autonomia differenziata e la proposta di riforma della Meloni. In questo modo, si mette a rischio l’unità del Paese e si divide l’Italia in due, il Nord dal Sud, con il Sud che pagherà un prezzo alto”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, in un punto stampa fuori Montecitorio.