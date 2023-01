Nordcorea: Seul, ‘sospendere accordo intercoreano se Pyongyang viola territorio’

Seul, 4 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha dichiarato che il suo governo dovrebbe sospendere l’accordo militare firmato con la Corea del Nord nel 2018 per ridurre la tensione nella penisola. “Se la Corea del Nord compie un’altra provocazione invadendo il nostro territorio, consideri la sospensione dell’accordo militare”, ha detto Yoon dopo un incontro a porte chiuse con il ministero della Difesa e il Joint Chiefs of Staff, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Yonhap.

L’ufficio del leader sudcoreano ha già indicato in precedenti occasioni che l’accordo intercoreano potrebbe giungere a termine a causa dei numerosi test balistici di Pyongyang, che hanno provocato negli ultimi mesi l’escalation delle tensioni nella regione. Allo stesso modo, Yoon ha ordinato alla Difesa di “creare un’unità congiunta di droni per svolgere missioni polivalenti come sorveglianza e ricognizione”.