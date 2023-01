Musica: Junior Cally il 20 gennaio in concerto all’Alcatraz di Milano

Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Debutto live milanese per Junior Cally, che si esibirà il prossimo 20 gennaio all’Alcatraz. L’artista sarà accompagnato sul palco da una band composta da tre elementi, Dj, chitarra e batteria, con i quali tutti i brani avranno nuova vita. Dopo il ritorno discografico con l’album ‘Deviazioni’, il suo lavoro più intimo e introspettivo, Junior Cally è pronto a tornare anche live, con uno show in cui emergeranno tutte le anime dell’artista di Focene. Ci sarà spazio per l’energia dirompente del rap degli esordi, per le hit più famose e per il cantautorato urban dell’ultimo periodo creativo.

“Ho deciso di spostare i live a gennaio per avere l’opportunità di suonare dal vivo il disco nuovo e offrirvi uno spettacolo nuovo -ha spiegato Junior Cally sul suo profilo Instagram-. Non vedo l’ora di rivederci dopo tre lunghissimi anni, sono sicuro che sarà una festa incredibile dove finalmente ci abbracceremo ancora una volta”.

Ad aprire l’evento del 20 gennaio all’Alcatraz ci saranno i rapper di 20098, collettivo urban di San Giuliano Milanese, che Junior Cally ha presentato così: “Quando sono arrivato a Milano, San Giuliano mi ha accolto a braccia aperte, diventando a tutti gli effetti la mia seconda famiglia. Oggi che ho l’opportunità di ricambiare ho deciso di farlo. La 20098 aprirà il mio live, e sono felice di aver fatto qualcosa che nessun altro ha mai fatto prima: dare l’opportunità a questi ragazzi di farsi sentire”. I live 2023 di Junior Cally saranno il 20 gennaio all’Alcatraz di Milano e il 22 gennaio al Largo Venue di Roma.