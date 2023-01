Lombardia: Fontana posta ‘ulteriori 154 mln per disabilità’ e Locatelli ringrazia

Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Scambio di ringraziamenti pubblici, tra il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, attraverso i rispettivi canali social: “Nei giorni scorsi abbiamo destinato 154 milioni di euro di ulteriori risorse per sostenere le persone con disabilità. C’è chi dice che sul tema abbiamo fatto poco. Lasciamoli parlare, contano i fatti”, ha scritto Fontana su Facebook. Poco dopo, il governatore uscente, candidato di centrodestra per la riconferma alla presidenza della Regione alle prossime elezioni regionali del 2023, ha ricevuto come ringraziamento un ‘endorsement’ dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, ex assessore regionale in Lombardia con delega alla famiglia, alla solidarietà sociale, alle disabilità e alle pari opportunità.

“Ringrazio Attilio Fontana -ha scritto la ministra sui suoi profiil social- perché ogni volta che lo incontro ha dei nuovi progetti per i fragili, le disabilità o le associazioni da presentarmi”. Dichiarazione gradita e prontamente condivisa da Fontana che, sulla sua pagina ha risposto: “Ringrazio l’amica Alessandra Locatelli per il sostegno in vista delle elezioni del 12 e 13 febbraio. Ci siamo impegnati concretamente per migliorare la vita dei più fragili e delle persone con disabilità e vogliamo continuare a farlo, il bene dei cittadini lombardi è la nostra priorità”.