È già tempo di riaccendere i motori per il Benevento. Terminata la settimana di vacanza, i giallorossi si apprestano a riprendere il lavoro sul campo. Buona parte della rosa ha fatto rientro in città già nella serata di ieri, altri lo faranno questa mattina, mentre c’è chi si aggregherà al gruppo direttamente nel ritiro di Roma, come Farias, il cui arrivo dal Brasile è previsto per oggi pomeriggio.

