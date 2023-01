Ginnastica: Fgi, Maccarani e Tishina rinviate a giudizio dalla procura federale

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – L’allenatrice delle “Farfalle” Emanuela Maccarani e l’assistente Olga Tishina sono state deferite dalla giustizia sportiva. È quanto si apprende dall’avviso inviato oggi dalla procura federale alle tecniche. Le audizioni della procura federale, iniziate lo scorso 30 ottobre proprio all’Accademia Internazionale di Desio, si erano concluse il 29 dicembre 2022 con il conseguente deposito dell’esito sulla piattaforma Coni entro i 60 giorni. Il responso della procura federale è stato firmato e condiviso dal procuratore federale, l’avv. Michele Rossetti, dai colleghi, l’avv. Lorenza Mel e l’avv. Giorgio Papotti, costituiti in pool con il sostituto della procura generale del Coni e quarta firmataria, dall’avv. Livia Rossi. Il provvedimento è in linea con i tempi previsti ed in anticipo rispetto alla giustizia ordinaria, ancora in fase di indagini preliminari.