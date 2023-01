Fisco, Tributaristi: “Bene decreto del Mef per invio semestrale dei dati al sistema tessera sanitaria per il 2023”

Roma, 4 gen. (Labitalia) – L’Istituto nazionale tributaristi (Int) accoglie con soddisfazione il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato il 3 gennaio in Gazzetta Ufficiale a firma del Ragioniere generale dello Stato, che ripristina per il 2023 l’invio semestrale dei dati al sistema tessera sanitaria.

I tributaristi Int avevano segnalato la necessità di ripristinare l’invio semestrale dei dati, in luogo del previsto invio mensile, già alle commissioni Finanze di Camera e Senato il 5 dicembre durante la discussione della Legge di Bilancio e successivamente avevano scritto il 16 dicembre al vice ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo.

Soddisfatto anche il presidente dell’Int Riccardo Alemanno: “Bene il decreto del Mef che evita un aggravio di adempimenti e di costi, grazie pertanto al vice ministro Leo al quale avevo evidenziato le difficoltà che avrebbe creato l’invio mensile dei dati al sistema TS. Ora occorre introdurre la fatturazione elettronica anche nel settore sanitario per eliminare definitivamente questo adempimento, i sistemi digitali devono semplificare la vita dei contribuenti e non moltiplicarne gli adempimenti”.