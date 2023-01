Bmw: in 2022 leggero calo vendite ma resta leader premium

Monaco di Baviera, 4 gen. – (Adnkronos/dpa) – Nel 2022 il gruppo BMW ha venduto circa 2,4 milioni di auto con un calo di quasi 100.000 unità rispetto all’anno precedente che però consente al brand bavarese di restare leader mondiale nel segmento premium mentre le vendite di veicoli completamente elettrici sono più che raddoppiate. La quota di BMW e Mini 100% elettriche – ha spiegato il gruppo – si è avvicinato al 10% delle vendite totali con un obiettivo che per l’anno in corso è del 15%, grazie alla domanda per i modelli i4, iX, iX1 e i7. Sui risultati 2022 ha naturalmente pesato la carenza di semiconduttori, oltre ai lockdown in Cina e al balzo dell’inflazione in Europa. “Siamo molto orgogliosi che il marchio BMW rimanga il numero uno nel segmento premium globale”, ha detto il gruppo, con un chiaro riferimento alla ‘storica’ rivalità con Mercedes-Benz a lungo la numero uno nel settore più redditizio.