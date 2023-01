Autonomia: Bonaccini, ‘governo si fermi, così spacca Italia e penalizza Sud’

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “L’autonomia proposta dalla destra spacca l’Italia e penalizza il Mezzogiorno. Il Governo si fermi e torni a confrontarsi con Regioni e sindaci anziché calare dall’alto scelte sbagliate. All’Italia non servono divisioni perchè di fratture ne ha già abbastanza”. Così Stefano Bonaccini su twitter.

“Serve un’autonomia giusta che semplifichi la vita di cittadini e imprese, consenta di programmare meglio le risorse e realizzare investimenti in tempi rapidi. Serve un’autonomia solidale che assicuri a tutti e ovunque stessi diritti e servizi e le risorse per realizzarli”.