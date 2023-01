Nuovo provvedimento dell’amministrazione del sindaco Giovanni Caporaso che ha ritenuto opportuno consentire l’accoglimento delle continue richieste da parte dei familiari delle salme deposte nei loculi comunali ubicati nel “Giardinetto 4” per la concessione di tali strutture. Il procedimento è deciso a tempo determinato per un durata fissata in trent’anni.

