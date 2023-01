Subaru: Torregiani nuovo Presidente e CEO filiale Italia

Roma, 3 gen. – (Adnkronos) – Nicola Torregiani è il nuovo Presidente e CEO, succedendo a Kunichika Koshimizu alla guida della filiale italiana della Casa delle Pleiadi. Quarantré anni, laureato in Economia e Commercio con Executive Master in Business Administration presso Polimi Graduate School of Management, Nicola Torregiani è entrato in Subaru Italia nel 2012 come Responsabile Marketing e, nel corso degli anni, ha ricoperto i ruoli di Direttore Vendite e Direttore Post Vendita.

I risultati conseguiti da Torregiani e dal suo team hanno spinto la casa madre ad affidare per la prima volta ad un italiano il ruolo di Presidente e CEO a capo della filiale che copre anche i mercati di Austria, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Grecia, Bulgaria e Romania. “Ringrazio Subaru Corporation per questa opportunità che rappresenta una svolta nella storia di Subaru Italia. Il mio team e io siamo felici di affrontare questa entusiasmante sfida, andando incontro ai cambiamenti significativi che tutto il settore automotive sta vivendo, per consolidare – con concretezza e creatività – l’eccellenza che Subaru rappresenta e rafforzarne la presenza sui mercati di nostra competenza“ ha commentato il nuovo Presidente.

Koshimizu, che ha gestito Subaru Italia durante il non facile periodo di pandemia, aggiungendo gli obiettivi aziendali in un contesto sfavorevole, ricoprirà un ruolo strategico di prestigio all’interno dell’headquarter di Tokyo.