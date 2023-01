Senato: Grimaldi (Avs), ‘portone già ripulito ma indelebili crimini contro ambiente’

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo presentato emendamenti soppressivi della norma del decreto Aiuti quater che sblocca le trivelle. Cioè riporta indietro l’Italia. Caldo anomalo a Capodanno in tutta Italia, punte di 20 gradi al Sud e nelle Isole, le mimose fioriscono tre mesi prima e lo zero termico oggi sta oltre i 3mila metri: in questo quadro il Governo Meloni che fa? Ci incatena all’era fossile. Indelebili sono i crimini contro l’ambiente e il climafreghismo. Prima di esprimere solidarietà a un portone già ripulito, mi sento vicino a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che nel mondo lottano per l’unica Terra che abbiamo”. Così Marco Grimaldi, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Bilancio della Camera.