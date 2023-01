Mosca, 3 gen. (Adnkronos) – I cittadini di Novy Oskol, nella regione russa di Belgorod, hanno segnalato esplosioni in città. Lo riporta il canale Telegram My Belgorod, secondo cui una struttura militare ha preso fuoco. Il governatore regionale Vyacheslav Gladkov non ha commentato queste informazioni.